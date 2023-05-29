Президент Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо

29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо Чунг Вон Чо.

29 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Всемирной федерации таэквондо Чунг Вон Чо.

Как сообщает Report, с удовлетворением вспомнив встречи с Чунг Вон Чо, глава государства передал поздравления по случаю 50-летия Всемирной федерации таэквондо.

На встрече была подчеркнута важность проведения в Баку 26-го Чемпионата мира по таэквондо.

Выразив удовлетворение высоким уровнем организации мероприятия, Чунг Вон Чо отметил, что это спортивное соревнование, в котором принимают участие представители 144 стран, является крупнейшим в истории таэквондо. Гость подчеркнул символическое значение того, что этот чемпионат совпал с празднованием 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Чунг Вон Чо сказал, что возглавляемая им федерация на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Федерацией таэквондо Азербайджана.

В ходе беседы было отмечено, что развитию спорта в Азербайджане уделяется большое внимание на государственном уровне, подчеркнута важность того, что наша страна успешно принимает престижные спортивные соревнования мира.

Отметив, что, наряду с Баку, современные спортивные комплексы действуют также в районах республики, глава государства сказал, что на наших освобожденных от оккупации территориях также будет создана разветвленная спортивная инфраструктура.

На встрече был отмечен интерес к таэквондо в нашей стране, подчеркнуто, что азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.