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Президент Ильхам Алиев принял главу Международной шахматной федерации

Президент Ильхам Алиев принял главу Международной шахматной федерации 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной шахматной Федерации Аркадия Дворковича.
Внешняя политика
3 октября 2022 г. 12:05
Президент Ильхам Алиев принял главу Международной шахматной федерации

3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Международной шахматной Федерации Аркадия Дворковича.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто многолетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и Международной шахматной федерацией. Было отмечено, что в нашей стране развитию шахмат, как и другим видам спорта, также уделяются большое внимание и забота на государственном уровне. Были подчеркнуты успехи азербайджанских шахматистов на международных соревнованиях.

В ходе беседы было затронуто значение международного шахматного турнира, состоявшегося в прошлом месяце в Шуше, выражено удовлетворение участием Аркадия Дворковича в церемонии открытия Всемирной шахматной олимпиады среди подростков до 16 лет, прошедшем 2 октября в Нахчыване.

На встрече состоялся обмен мнениями о предстоящих в Азербайджане важных международных шахматных турнирах.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives President of International Chess Federation
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının Prezidentini qəbul edib

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