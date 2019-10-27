Президент Ильхам Алиев принял премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа - ОБНОВЛЕНО

26 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.

Как передает Report, выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин Премьер-министр. Еще раз приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать. Ваша деятельность на Саммите Движения неприсоединения высоко ценится. Благодарю Вас за то, что Вы сегодня находитесь в Азербайджане.

Азербайджан уже приступил к председательству в Движении неприсоединения. Мы очень рады, что избрание нас председателем состоялось на основе единогласного решения стран-членов. Это – свидетельство большого доверия, поддержки государствами-членами нашей политики. В период председательства в Движении неприсоединения Азербайджан будет отстаивать базовые принципы этого важного политического института. Независимость, территориальная целостность стран, неприкосновенность границ составляют основу Бандунгских принципов и являются фундаментальными принципами нашей политики.

Уверен, что эти принципы найдут отражение в итоговой декларации, которая сегодня будет принята, и в ней будет отмечена роль Азербайджана в этом институте.

Вместе с тем Ваше участие в этом мероприятии - Саммите создает хорошую возможность для того, чтобы мы рассмотрели двустороннюю повестку дня и придали импульс двусторонним связям. Еще раз добро пожаловать.

Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж сказал:

- Благодарю. В ходе этого прекрасного мероприятия Ваше время тоже очень ограничено. Прежде всего я хочу Вас поздравить. Поздравляю Вас за столь прекрасную организацию. Кроме того, хочу еще раз поздравить Вас с тем, что Азербайджанская Республика уже приступила к председательству в Движении неприсоединения.

Желаю, чтобы в период Вашего председательства Азербайджан еще больше процветал и сыграл свою роль. Действительно, я приветствую красоту, увиденную мною в Баку. Я влюблен в его красоту, архитектуру.

*** 14:06

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Ливии Фаиза Сараджа.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.