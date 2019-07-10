Президент Ильхам Алиев принял представителей компаний-членов MEDEF

Президент Ильхам Алиев принял представителей компаний-членов MEDEF

10 июля, 2019 16:05

https://report.az/storage/news/5b5d526b7a834d797ab64a681d65d246/befe41b1-500f-48b9-856c-d48d670ba763_292.jpg 10 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял представителей компаний-членов Организации предпринимателей Франции - MEDEF. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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