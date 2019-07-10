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Президент Ильхам Алиев принял представителей компаний-членов MEDEF

Президент Ильхам Алиев принял представителей компаний-членов MEDEF

10 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял представителей компаний-членов Организации предпринимателей Франции - MEDEF.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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