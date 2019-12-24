 Наверх

Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта

​Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этн

24 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.

Как сообщает Report, Билал Эрдоган от имени президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и от своего имени поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя благосостояния азербайджанского народа и крепкого здоровья.

Поблагодарив за проявленное внимание и поздравление, президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что сегодня провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы было подчеркнуто, что финальный тур Кубка президента по национальной конной игре човкан организован в Азербайджане на высоком уровне, отмечена важность сотрудничества наших стран в развитии национальных спортивных игр.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!