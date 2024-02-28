Президент Ильхам Алиев принял председателя Восточного комитета германской экономики

12:00

28 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

Как сообщает Report, в делегацию, состоящую из руководителей ведущих компаний Федеративной Республики Германия, вошли исполнительный директор Германо-азербайджанской внешнеторговой палаты Тобиас Бауманн, исполнительный директор консалтинговой компании Falk Томас Фальк, первый вице-президент компании Uniper Global Commodities SE Уве Фип, директор правления по проектам международной транспортной компании Rhenus Group Генрих Керстгенс, председатель правления Акционерного общества VNG Ульф Хайтмюллер, директор по региональным продажам компании Rohde & Schwarz Виктория Герасимова и исполнительный директор компании HHLA International Филип Свеенс.