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Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции

Президент Ильхам Алиев принял председателя ВНСТ

18 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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