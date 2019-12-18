Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции

Президент Ильхам Алиев принял председателя ВНСТ

18 декабря, 2019 12:41

https://report.az/storage/news/e15145b3a250dab454a66dd06cede889/e568042f-967f-4bd1-82fc-d765ff1c8f65_292.jpg 18 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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