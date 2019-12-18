Президент Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции

18 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
18 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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