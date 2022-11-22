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Президент Ильхам Алиев принял председателя правления и консультанта Группы Формула-1

Президент Ильхам Алиев принял председателя правления и консультанта Группы Формула-1 22 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления и президента Группы Формула-1 Стефано Доменикали и консультанта Группы Формула-1 Флавио Бриаторе.
Внешняя политика
22 ноября 2022 г. 15:30
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления и консультанта Группы Формула-1

22 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя правления и президента Группы Формула-1 Стефано Доменикали и консультанта Группы Формула-1 Флавио Бриаторе.

Как сообщает Report, на встрече была подчеркнута важность успешного проведения соревнований Формула-1 в Азербайджане, было сообщено, что интерес к этим гонкам в мире возрастает. С удовлетворением было отмечено, что большое количество туристов посещает нашу страну для того, чтобы посмотреть соревнования.

Глава государства сказал, что туристический потенциал Азербайджана с каждым годом расширяется.

Председатель правления и президент Группы Формула-1 Стефано Доменикали и консультант Группы Формула-1 Флавио Бриаторе заявили, что приложат все усилия для дальнейшего развития этих соревнований в нашей стране, сказали, что стараются привлечь к ним больше внимания международной и азербайджанской общественности. Они подчеркнули, что уже известное в мире Бакинское городское кольцо является одним из лучших треков чемпионата мира Формула-1, для проведения этих соревнований в Баку создана прекрасная и современная инфраструктура.

На встрече, с учетом большого интереса к нашей стране за рубежом, состоялся обмен мнениями о приглашении большого количества известных личностей в Азербайджан для наблюдения за соревнованиями Формула-1.

Стефано Доменикали и Флавио Бриаторе отметили, что красота, чистота и система освещения города Баку произвели на них хорошее впечатление, и поздравили президента Ильхама Алиева с этим. Они подчеркнули, что приложат все усилия для более широкого распространения информации о красоте нашей столицы на международном уровне.

Поздравив главу нашего государства и с широкомасштабными проектами по восстановлению и созиданию, реализуемыми на наших освобожденных от оккупации землях, гости отметили важность проводимой работы, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения на этих территориях, в частности, прокладки тысяч километров новых автомобильных дорог.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives Chief Executive Officer and consultant of Formula 1 Group
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Formula 1 Qrupunun idarə heyətinin sədrini və qrupun məsləhətçisini qəbul edib

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