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Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи ЮАР

Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи ЮАР 18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Носививе Мапису-Нкакулу.
Внешняя политика
18 мая 2023 г. 13:48
Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи ЮАР

18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики Носививе Мапису-Нкакулу.

Как сообщает Report, глава государства поблагодарил делегацию во главе с Носививе Мапису-Нкакулу за участие в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и расценил это как хороший показатель наших связей.

Отметив, что для нее честь встретиться с президентом Азербайджана и участвовать в мероприятии по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера, председатель Национальной ассамблеи Южно-Африканской Республики выразила признательность за оказанное в нашей стране высокое гостеприимство.

Подчеркнув, что мероприятие по случаю 100-летия великого лидера было организовано на высоком уровне, гостья сказала, что появилась также хорошая возможность для проведения делегациями из различных стран встреч и обмена мнениями.

Отметив, что глава нашего государства успешно продолжает политику общенационального лидера, Носививе Маписа-Нкакула сказала, что общенациональный лидер является великой личностью и лидером, сыгравшим исключительную роль в истории Азербайджана, подчеркнула его неоценимую роль в развитии нашей страны. Гостья сказала, что пройденный Азербайджаном путь развития является примером.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан находился в очень тяжелом положении, когда к руководству страной пришел великий лидер, основатель нашей государственности. Именно благодаря твердой воле и неустанным усилиям общенационального лидера Азербайджан вышел из сложной ситуации и вступил на путь развития.

В ходе беседы была подчеркнута важность расширения двусторонних связей, отмечено наличие хорошего потенциала для сотрудничества, обсуждены вопросы взаимодействия в сфере сельского хозяйства, энергетики, туризма, образования.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество Азербайджана и Южно-Африканской Республики в международных организациях, в том числе в Движении неприсоединения.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev receives Speaker of National Assembly of Republic of South Africa
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev CAR-ın Milli Assambleyasının sədrini qəbul edib

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