Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Национальной Ассамблеи Республики Болгария Наталию Киселову, сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной Ассамблеи БолгарииПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Национальной Ассамблеи Болгарии Президент Ильхам Алиев принял председателя Национальной Ассамблеи Болгарии
Внешняя политика
18 июня 2025 г. 13:48
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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Bolqarıstan Milli Assambleyasının sədrini qəbul edib