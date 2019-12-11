Президент Ильхам Алиев принял председателя Комитета статистики Республики Корея

​Президент Ильхам Алиев принял председателя Комитета статистики Респуб

11 декабря, 2019 15:50

https://report.az/storage/news/79a3f927bf5c005ab4c43b3598f18b2b/e74abc86-31a7-40d7-b153-cafd7617230e_292.jpg 11 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Комитета статистики Республики Корея Канг Шин-Вооком. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.