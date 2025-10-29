Президент Ильхам Алиев принял председателя Федерального национального совета ОАЭ
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 20:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 октября принял делегацию во главе с председателем Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сакром Гобашем.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
