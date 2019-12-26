Президент Ильхам Алиев принял министра торговли Турции

Президент Ильхам Алиев принял министра торговли Турции

26 декабря, 2019 12:55

https://report.az/storage/news/9d6478739c80752ae77349adffc99cbf/d531c8d1-2e1d-42ef-bea7-4ae9c740ad23_292.jpg 26 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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