Президент Ильхам Алиев принял министра торговли Турции

26 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
26 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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