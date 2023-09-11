Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля

11 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в формате видеоконференции находящегося с визитом в нашей стране министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтера. Причиной проведения встречи в формате видео

11 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в формате видеоконференции находящегося с визитом в нашей стране министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтера. Причиной проведения встречи в формате видеоконференции стал положительный результат теста на COVID-19 у членов израильской делегации.

Как сообщает Report, в ходе беседы были затронуты двусторонние отношения, отмечалось, что официальный визит президента Государства Израиль Ицхака Герцога в Азербайджан в мае этого года способствовал расширению связей. Был подчеркнут визит помощника Президента Азербайджана в Израиль несколько дней назад, отмечена важность открытия посольства нашей страны в Израиле.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и обмена опытом в этой связи, отмечалось, что имеется хороший потенциал для дальнейшего расширения отношений в данной отрасли.

Была выражена уверенность, что визит Ави Дихтера будет способствовать углублению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.