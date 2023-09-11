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Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля

Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля 11 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в формате видеоконференции находящегося с визитом в нашей стране министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтера. Причиной проведения встречи в формате видео
Внешняя политика
11 сентября 2023 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля

11 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в формате видеоконференции находящегося с визитом в нашей стране министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ави Дихтера. Причиной проведения встречи в формате видеоконференции стал положительный результат теста на COVID-19 у членов израильской делегации.

Как сообщает Report, в ходе беседы были затронуты двусторонние отношения, отмечалось, что официальный визит президента Государства Израиль Ицхака Герцога в Азербайджан в мае этого года способствовал расширению связей. Был подчеркнут визит помощника Президента Азербайджана в Израиль несколько дней назад, отмечена важность открытия посольства нашей страны в Израиле.

На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и обмена опытом в этой связи, отмечалось, что имеется хороший потенциал для дальнейшего расширения отношений в данной отрасли.

Была выражена уверенность, что визит Ави Дихтера будет способствовать углублению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives Minister of Agriculture and Rural Development of Israel
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev İsrailin kənd təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişafı nazirini qəbul edib

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