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Президент Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям России

Президент Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям России 21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгения Зиничева.
Внешняя политика
21 декабря 2020 г. 20:04
Президент Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям России

21 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Евгения Зиничева.

Как сообщает Report, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев передал главе нашего государства приветствия Президента России Владимира Путина.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента России Владимира Путина, просил передать и его приветствия главе Российского государства.

На встрече было отмечено, что между различными структурами Азербайджана и России, в том числе министерствами по чрезвычайным ситуациям проводится успешное деловое сотрудничество, подчеркнута важность обмена опытом в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rusiyanın fövqəladə hallar nazirini qəbul edib

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