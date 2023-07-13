О нас

Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля

Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля 13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля Йоава Галанта.
Внешняя политика
13 июля 2023 г. 11:46
Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля

13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Как сообщает Report, Йоав Галант передал главе государства приветствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия премьер-министру Израиля.

В ходе беседы была упомянута встреча главы нашего государства и министра обороны Израиля, которая состоялась в Мюнхене в этом году.

Было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере. Отмечена роль визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан в развитии наших связей.

На встрече была подчеркнута важность открытия посольства Азербайджана в Израиле с точки зрения расширения сотрудничества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Defense Minister of Israel
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev İsrailin müdafiə nazirini qəbul edib

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
Ильхам Алиев: Радует динамика развития межгосударственных связей между Азербайджаном и Черногорией
13 июля 2023 г. 11:20
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Азербайджанские математики завоевали свыше 40 медалей на олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские математики завоевали свыше 40 медалей на олимпиаде в США
13 июля 2023 г. 07:55
Госдеп: Азербайджан и Армения добились значительного прогресса по ряду вопросов
Госдеп: Азербайджан и Армения добились значительного прогресса по ряду вопросов
13 июля 2023 г. 03:19
Эрдоган: К 2025 году российские миротворцы покинут Карабах
Эрдоган: К 2025 году российские миротворцы покинут Карабах
12 июля 2023 г. 20:27
Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата ТюркПА в Баку
Нуман Куртулмуш ознакомился с административным зданием Генерального секретариата ТюркПА в Баку
12 июля 2023 г. 19:02
Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции
Али Асадов встретился с председателем Великого национального собрания Турции
12 июля 2023 г. 18:00
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели на границе заседание по делимитации
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели на границе заседание по делимитации
12 июля 2023 г. 17:28
Председатель УМК направил письмо протеста во Всемирный совет церквей
Председатель УМК направил письмо протеста во Всемирный совет церквей
12 июля 2023 г. 17:22
Председатель Великого национального собрания Турции поблагодарил президента Азербайджана
Председатель Великого национального собрания Турции поблагодарил президента Азербайджана
12 июля 2023 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi