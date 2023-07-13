Президент Азербайджана принял министра обороны Израиля

13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля Йоава Галанта.

13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Как сообщает Report, Йоав Галант передал главе государства приветствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия премьер-министру Израиля.

В ходе беседы была упомянута встреча главы нашего государства и министра обороны Израиля, которая состоялась в Мюнхене в этом году.

Было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере. Отмечена роль визита президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан в развитии наших связей.

На встрече была подчеркнута важность открытия посольства Азербайджана в Израиле с точки зрения расширения сотрудничества.