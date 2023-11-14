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Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана 14 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиза Кудратова.
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 11:52
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана

14 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиза Кудратова.

Как сообщает Report, отметив высокий уровень организации 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, глава государства с удовлетворением вспомнил свою встречу с президентом Узбекистана в рамках этого мероприятия.

Подчеркнув, что повестка наших дружественных и братских отношений очень широка и охватывает различные направления, президент Ильхам Алиев отметил важность намеченных совместных проектов в экономической, промышленной сферах, в том числе в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и др.

Глава государства выразил уверенность в том, что в ходе визита Лазиза Кудратова в нашу страну будут проведены плодотворные дискуссии по повестке дня сотрудничества на ближайшие годы и достижению поставленных целей.

Лазиз Кудратов в первую очередь передал главе нашего государства приветствия и добрые пожелания президента Узбекистана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Шавкату Мирзиёеву.

Отметив, что дружественные отношения между президентами Азербайджана и Узбекистана создают прочную основу для вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, гость подчеркнул важность взаимных визитов и встреч глав обоих государств с точки зрения укрепления стратегических связей.

Лазиз Кудратов сказал, что экономические успехи, достигнутые нашей страной благодаря мудрой и дальновидной политике президента Ильхама Алиева, дальнейшее улучшение благосостояния населения вызывают большую радость в Узбекистане. Гость также отметил, что узбекский народ с гордостью наблюдал за военным парадом в городе Ханкенди, посвященному третьей годовщине Победы в Отечественной войне. Подчеркнув, что восстановление исторической справедливости стало возможным благодаря решимости и сильной воле президента Азербайджана, его успешной политике, Лазиз Кудратов довел до внимания, что во время визитов в Шушу и Физули он стал свидетелем проводимых там масштабных восстановительных работ и реконструкции.

На встрече состоялся обмен мнениями по углублению промышленной кооперации, экономических, торговых, транспортных, логистических связей.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın investisiya, sənaye və ticarət nazirini qəbul edib

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