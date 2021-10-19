Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии

19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока

19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией, отмечена активность политических контактов. В этом контексте была подчеркнута важность взаимных визитов.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок отметил, что его страна рассматривает Азербайджан как страну с хорошими возможностями для экономического сотрудничества, и сказал, что словацкая сторона придает большое значение поддержке Президентом Ильхамом Алиевым усилий по развитию экономических связей с Азербайджаном. Гость коснулся важности совершенствования правовой базы для расширения экономического сотрудничества. Иван Корчок сказал, что словацкие компании заинтересованы в активном участии в проектах по строительству и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.

Гость отметил, что Словакия привержена принципам территориальной целостности и суверенитета государств, и на этой основе его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о сотрудничестве и перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.