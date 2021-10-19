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Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии 19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии
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19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока.

Как сообщает Report, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Словакией, отмечена активность политических контактов. В этом контексте была подчеркнута важность взаимных визитов.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок отметил, что его страна рассматривает Азербайджан как страну с хорошими возможностями для экономического сотрудничества, и сказал, что словацкая сторона придает большое значение поддержке Президентом Ильхамом Алиевым усилий по развитию экономических связей с Азербайджаном. Гость коснулся важности совершенствования правовой базы для расширения экономического сотрудничества. Иван Корчок сказал, что словацкие компании заинтересованы в активном участии в проектах по строительству и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана.

Гость отметил, что Словакия привержена принципам территориальной целостности и суверенитета государств, и на этой основе его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В ходе беседы стороны провели обмен мнениями о сотрудничестве и перспективах двусторонних отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives Slovak Minister of Foreign and European Affairs
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın xarici işlər və Avropa nazirini qəbul edib

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