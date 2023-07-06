Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Непала

6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Нараяна Пракаша Сауда, передает Report.
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел НепалаПрезидент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Непала 6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Нараяна Пракаша Сауда, передает Report.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 11:09
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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives Foreign Minister of Nepal
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Nepalın xarici işlər nazirini qəbul edib