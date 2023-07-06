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Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Непала

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Непала 6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Нараяна Пракаша Сауда, передает Report.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 11:09
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Непала

6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Нараяна Пракаша Сауда, передает Report.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives Foreign Minister of Nepal
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Nepalın xarici işlər nazirini qəbul edib 

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