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Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Германии

Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Германии 4 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналену Бербок, сообщает Report.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 17:03
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Германии

4 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналену Бербок, сообщает Report.

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