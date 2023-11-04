Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Германии

4 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналену Бербок, сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел ГерманииПрезидент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Германии 4 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Федеративной Республики Германия Анналену Бербок, сообщает Report.
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 17:03
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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Almaniyanın xarici işlər nazirini qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives Foreign Minister of Germany