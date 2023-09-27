Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам

27 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам Маймуну Мохд Шариф, передает Report.
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора программы ООН по населенным пунктамПрезидент Ильхам Алиев принял исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам 27 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора программы ООН по населенным пунктам Маймуну Мохд Шариф
Внешняя политика
27 сентября 2023 г. 15:14
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Executive Director of UN Human Settlements Programme
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı direktorunu qəbul edib