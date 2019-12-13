Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области

Президент Ильхам Алиев принял губернатора Астраханской области

13 декабря, 2019 12:06

https://report.az/storage/news/76f60f55b38bc6907e1b87a7232d45e6/80f916b6-0a4f-49ee-abc3-fa7d9a1d9db1_292.jpg 13 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором Астраханской области Российской Федерации Игорем Бабушкиным. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.