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Президент Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии

Президент Ильхам Алиев принял грузинского министра

17 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнава.

Как сообщает Report, Натия Турнава передала главе государства приветствия премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних дружественных отношений между Азербайджаном и Грузией в различных областях, выражено удовлетворение расширением сотрудничества в экономической сфере в отдельных направлениях.

В ходе беседы обсуждались вопросы расширения торгового оборота за счет диверсификации экономики, использования возможностей железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с целью увеличения объема транзитных грузоперевозок, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области энергетики, инвестирования, электроэнергетики, туризма.

Глава государства выразил признательность за приветствия премьер-министра Георгия Гахарии и просил передать его приветствия премьер-министру Грузии.

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