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Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола

Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола 10 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, передает Report.
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 11:23
Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола

10 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина, передает Report.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Secretary of State of the Holy See
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Müqəddəs Taxt-Tacın dövlət katibini qəbul edib

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