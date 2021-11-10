Президент Ильхам Алиев принял главу межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан

11:35

10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боба Блэкмена.



Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что с первых дней обретения нашей страной независимости двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией имеют очень хорошую историю и в настоящее время успешно развиваются. Касаясь продуктивных связей в энергетической сфере, было подчеркнуто, что компания BP успешно работает в Азербайджане в течение длительного времени.

В ходе беседы была отмечена важность межпарламентского сотрудничества в развитии двусторонних отношений. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.