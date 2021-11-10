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Президент Ильхам Алиев принял главу межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан

Президент Ильхам Алиев принял главу межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан 11:35
Внешняя политика
10 ноября 2021 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев принял главу межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан
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10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан Боба Блэкмена.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что с первых дней обретения нашей страной независимости двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией имеют очень хорошую историю и в настоящее время успешно развиваются. Касаясь продуктивных связей в энергетической сфере, было подчеркнуто, что компания BP успешно работает в Азербайджане в течение длительного времени.

В ходе беседы была отмечена важность межпарламентского сотрудничества в развитии двусторонних отношений. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev receives head of British-Azerbaijani interparliamentary friendship group
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Britaniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbərini qəbul edib

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