Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и президента компании Franklin Templeton

16 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и президента одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Franklin Templeton Дженни Джонсон.

16 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и президента одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Franklin Templeton Дженни Джонсон.

Как сообщает Report, подчеркнув успехи нашей страны в экономической сфере и ее вклад в международное сотрудничество, Дженни Джонсон отметила, что проводимые Азербайджаном реформы, направленные на устойчивый экономический рост, и его растущий авторитет на международной арене воспринимаются с одобрением. Гостья сказала, что в этом контексте предприняты первые шаги по установлению долгосрочного взаимовыгодного партнерства между компанией Franklin Templeton и Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и изучаются возможности дальнейшего углубления сотрудничества в стратегических направлениях. Напомнив, что эти вопросы были обсуждены во время ее участия в мероприятиях, организованных Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики в рамках COP29 в ноябре 2024 года, Дженни Джонсон выразила уверенность, что это взаимодействие откроет новые стратегические перспективы в соответствии с региональными и глобальными целями обеих сторон и позволит добиться долгосрочных эффективных результатов.

Коснувшись успешного опыта сотрудничества Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики с ведущими мировыми финансовыми структурами, президент Ильхам Алиев отметил стратегическое значение партнерства с Franklin Templeton и подчеркнул наличие благоприятной среды для дальнейшего расширения связей в этом направлении.

Следует отметить, что, согласно данным учрежденной в 1947 году в Нью-Йорке компании Franklin Templeton на сентябрь 2024 года, общая стоимость находящихся в ее управлении активов составляет 1,68 триллиона долларов США. Группа компаний Franklin Templeton включает в себя ряд бизнес-структур, специализирующихся на управлении акциями, облигациями, альтернативными инвестициями и другими видами активов.

11:39

16 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и президента одной из ведущих мировых компаний по управлению активами Franklin Templeton Дженни Джонсон.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.