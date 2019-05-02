Президент Азербайджана принял генсека Организации исламского сотрудничества

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсуфа бин Ахмеда аль-Усаймина.

Как сообщает Report, отметив значение V Всемирного форума по межкультурному диалогу, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсуф бин Ахмед аль-Усаймин сказал, что "Бакинский процесс" уже превратился в институционализированный механизм. Подчеркнув, что сегодня Азербайджан стал не только транспортным узлом, но и центром диалога и сотрудничества, Юсуф бин Ахмед аль-Усаймин охарактеризовал Азербайджан как символ мирного сосуществования.

Поблагодарив генерального секретаря Организации исламского сотрудничества за участие в Форуме, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение мыслей, высказанных гостем на церемонии открытия Форума. Глава государства сказал, что "Бакинский процесс" является важной международной платформой. Он подчеркнул, что этот процесс продолжается уже более 10 лет и сегодня известен в мире как один из самых эффективных механизмов в налаживании межкультурных связей и межрелигиозного сотрудничества.

На встрече была подчеркнута важность единства и солидарности в исламском мире, одобрена работа, проводимая Азербайджаном в этом направлении, состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке дня Организации исламского сотрудничества.