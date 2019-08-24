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Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества

​Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исла

24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсифа бин Ахмеда Аль-Усаймина.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента страны. 

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