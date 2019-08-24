Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества

​Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исла

24 августа, 2019 15:01

https://report.az/storage/news/0dfa0c27e40687a1056a8acb627520f4/3f936201-4dca-4a7d-afd3-3aefffb52395_292.jpg 24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсифа бин Ахмеда Аль-Усаймина. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента страны.