Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества

24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсифа бин Ахмеда Аль-Усаймина.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента страны.
24 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Юсифа бин Ахмеда Аль-Усаймина.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента страны.
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