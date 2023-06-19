Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июня принял генерального секретаря Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама аль-Гайса, передает Report.
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕКПрезидент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июня принял генерального секретаря Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама аль-Гайса, передает Report/
Внешняя политика
19 июня 2023 г. 10:17
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Версия на английском языке Azerbaijani president receives OPEC Secretary General
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev OPEC-in baş katibini qəbul edib