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Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июня принял генерального секретаря Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама аль-Гайса, передает Report/
Внешняя политика
19 июня 2023 г. 10:17
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июня принял генерального секретаря Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсама аль-Гайса, передает Report.

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Версия на английском языке Azerbaijani president receives OPEC Secretary General 
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev OPEC-in baş katibini qəbul edib

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