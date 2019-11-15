Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра KAICIID - ОБНОВЛЕНО

15 ноября Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID Фейсала бин Муаммара.

Как сообщает Report, на встрече была выражена обеспокоенность в связи с ростом в некоторых регионах мира исламофобских тенденций.

В ходе беседы было подчеркнуто уничтожение Арменией на оккупированных территориях Азербайджана принадлежащих азербайджанскому народу материально-культурных и религиозных памятников, в том числе мечетей, а также высоко оценена позиция Саудовской Аравии в связи с поддержкой справедливой позиции Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и не установлением дипломатических связей с агрессивной Арменией.

*** 18:00

15 ноября президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID Фейсала бин Муаммара.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.