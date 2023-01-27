Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора компании Brookfield Asset Management

27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора одной из ведущих мировых финансовых компаний Brookfield Asset Management Брюса Флэтта.

27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора одной из ведущих мировых финансовых компаний Brookfield Asset Management Брюса Флэтта.

Как сообщает Report, подчеркнув, что достижения нашей страны вызывают большой интерес, Брюс Флэтт сказал, что увиденные им в Баку процессы развития производят глубокое впечатление. Отметив расширение успешного сотрудничества компании Brookfield Asset Management с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР), гость заявил, что возглавляемая им компания гордится связями с ГНФАР, который осуществляет деятельность на профессиональном уровне. Подчеркнув также, что успехи Азербайджана являются большим достижением нашей страны, он передал поздравления в связи с этим.

Выразив удовлетворение успешным сотрудничеством Государственного нефтяного фонда Азербайджана с одним из ведущих финансовых институтов мира – Brookfield Asset Management, президент Ильхам Алиев сказал, что имеется хороший потенциал для расширения связей. Подчеркнув, что деятельность Государственного нефтяного фонда Азербайджана постоянно расширяется, глава государства отметил, что активы фонда росли даже в самые трудные времена, в том числе в период пандемии, финансовых кризисов и падения цен на нефть.

На встрече также состоялся обмен мнениями о потенциале зеленой энергии Азербайджана и возможностях превращения нашей страны в энергетический хаб в регионе.

Отметим, что одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Brookfield Asset Management, главный офис которой находится в Канаде, была основана в 1899 году, общая стоимость управляемых ею средств составляет 750 миллиардов долларов США.