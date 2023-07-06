Президент Ильхам Алиев принял генерального директора офиса ООН в Женеве

6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора офиса ООН в Женеве Татьяну Валовую, передает Report.
Президент Ильхам Алиев принял генерального директора офиса ООН в ЖеневеПрезидент Ильхам Алиев принял генерального директора офиса ООН в Женеве 6 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора офиса ООН в Женеве Татьяну Валовую, передает Report.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 11:31
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Director-General of UN Office at Geneva
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Cenevrədəki ofisinin baş direktorunu qəbul edib