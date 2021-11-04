Президент Ильхам Алиев принял экс-президента Украины Виктора Ющенко

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4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Как сообщает Report, на встрече была подчеркнута важность проведения на высоком уровне VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

Несмотря на пандемию, участие значительного числа влиятельных политиков в этом мероприятии, вновь организованном в Баку, было расценено как проявление интереса к форуму и нашей стране.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено осуществление плодотворного сотрудничества между участниками мероприятия.