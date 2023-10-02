Президент Ильхам Алиев принял духовного главу Англиканской церкви

2 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял духовного главу Англиканской церкви, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, сообщает Report.

2 октября президент Азербайджана принял духовного главу Англиканской церкви, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.

Как сообщает Report, в ходе встречи духовный глава Англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби передал президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. Гость отметил роль Азербайджана в мультикультурализме и межконфессиональном диалоге, коснулся связей между Ватиканом и Азербайджаном, высоко оценил вклад нашей страны в восстановлении катакомб в Ватикане.

Коснувшись трудностей, с которыми наша страна столкнулась в первые годы независимости, глава государства рассказал о том, что в тот период 20 процентов нашей территории были оккупированы, более 1 миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, господствовали политико-экономический кризис, страна переживала спад в экономической сфере и внутреннюю нестабильность.

Еще раз подчеркнув, что Азербайджан выступил с инициативой мирного договора, президент Ильхам Алиев отметил, что в регионе возникли исторические возможности и шанс для продвижения мирной повестки дня, коснулся прилагаемых нашей страной в настоящее время усилий в этом направлении.

Президент Азербайджана сказал, что после прекращения антитеррористических мероприятий центральное правительство оказало армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе, широкомасштабную гуманитарную помощь, населению оказываются услуги, связанные со сферами миграции, социальной защиты и здравоохранения.

Глава государства подчеркнул, что Администрация президента Азербайджанской Республики выступила с заявлением, адресованным широкой общественности, а также армянам в связи с обеспечением прав и безопасности армянских жителей Карабаха.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что предстоящая встреча в Гранаде придаст импульс развитию мирной повестки дня в регионе.

Отметив важность построения доверия и этнического примирения в подобных постконфликтных условиях, гость выразил готовность поделиться своим опытом в этой области.

В ходе беседы была отмечена роль этнического примирения и организаций гражданского общества.