Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирного банка

Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирного банка

3 июня, 2019 11:39

https://report.az/storage/news/77d914dc8c43e89f937ec603c58feff3/56dd9008-e70b-483b-8faf-70c940f68dc6_292.jpg 3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством регионального директора Всемирного банка по Южному Кавказу Мерси Тембо. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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