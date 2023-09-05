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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии 5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии Борисом Колларом.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии

5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии Борисом Колларом.

Как сообщает Report, в ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей, отмечен высокий уровень сотрудничества в области энергетики. В этом контексте как важное событие в развитии наших связей было расценено участие Словакии в проекте "Кольцо солидарности" (STRING).

С удовлетворением было отмечено, что делегация Словакии посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана, что это создаст хорошую возможность для обстоятельного ознакомления с проводимыми на этих территориях широкомасштабными восстановительными работами. Было отмечено значение проекта Smart village – "Умное село", который будет реализован Словакией в селе Баш Гарвенд Агдамского района.

На встрече было подчеркнуто, что Словакия вносит вклад в развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Был затронут вопрос межпарламентского сотрудничества, выражена уверенность, что визит Бориса Коллара в нашу страну с большой делегацией будет способствовать расширению сотрудничества в этой сфере.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives delegation led by Speaker of National Council of Slovakia
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Slovakiya parlamentinin sədrini qəbul edib

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