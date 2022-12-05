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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции 5 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
Внешняя политика
5 декабря 2022 г. 19:18
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции

5 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Как сообщает Report, в состав делегации входят начальник Генерального штаба Вооруженных сил, командующий Сухопутными войсками, командующий Военно-морскими силами и командующий Военно-воздушными силами Турции.

Хулуси Акар передал главе нашего государства приветствия президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, просил передать и его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

На встрече было отмечено, что 2022 год является очень успешным с точки зрения развития дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, подчеркивалось, что наши связи укрепляются во всех сферах, в том числе и в военной. В этой связи было отмечено большое значение проводимых в настоящее время в нашей стране совместных азербайджано-турецких военных учений. Было заявлено, что Азербайджан и Турция и впредь всегда будут рядом друг с другом.

Отметив, что визит в Азербайджан состоялся в канун дня памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, Хулуси Акар еще раз подчеркнул, что в Турции всегда с глубоким уважением чтят память великого лидера.

В ходе беседы была особо отмечена роль регулярных встреч президентов Азербайджана и Турции в развитии наших отношений и с удовлетворением подчеркнуто, что сотрудничество в военной сфере, как и в других областях, успешно продолжается на основе решений, принятых главами двух государств.

Была выражена уверенность в том, что визит Хулуси Акара в нашу страну будет способствовать расширению связей.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Hulusi Akarı qəbul edib, Azərbaycan-Türkiyə birgə hərbi təlimləri müzakirə olunub

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