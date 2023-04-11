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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины

Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины 11 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем.
Внешняя политика
11 апреля 2023 г. 12:48
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины

11 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между нашими странами в политической сфере находятся на очень хорошем уровне, было подчеркнуто, что связи успешно развиваются в различных направлениях и предпринимаются важные шаги по их расширению.

В ходе беседы была отмечена важность встреч на высоком уровне с точки зрения развития отношений и обсуждения перспектив, подчеркнуто, что имеется хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества, выражена надежда на то, что визит министра безопасности Боснии и Герцеговины Ненада Нешича в нашу страну внесет вклад в это дело.

На встрече еще раз была высоко оценена поддержка, оказанная Азербайджаном в период COVID-19, а также во время наводнений в Боснии и Герцеговине.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives delegation led by Minister of Security of Bosnia and Herzegovina
Версия на азербайджанском языке Prezident Bosniya və Herseqovinanın təhlükəsizlik nazirini qəbul edib

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