Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины

11 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем.

11 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины Ненадом Нешичем.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между нашими странами в политической сфере находятся на очень хорошем уровне, было подчеркнуто, что связи успешно развиваются в различных направлениях и предпринимаются важные шаги по их расширению.

В ходе беседы была отмечена важность встреч на высоком уровне с точки зрения развития отношений и обсуждения перспектив, подчеркнуто, что имеется хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества, выражена надежда на то, что визит министра безопасности Боснии и Герцеговины Ненада Нешича в нашу страну внесет вклад в это дело.

На встрече еще раз была высоко оценена поддержка, оказанная Азербайджаном в период COVID-19, а также во время наводнений в Боснии и Герцеговине.