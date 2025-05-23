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Президент Ильхам Алиев принял делегацию участников 2-ой встречи министров внутренних дел ОТГ

Президент Ильхам Алиев принял делегацию участников 2-ой встречи министров внутренних дел ОТГ 23 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию участников второй встречи министров внутренних дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 11:03
Президент Ильхам Алиев принял делегацию участников 2-ой встречи министров внутренних дел ОТГ

23 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию участников второй встречи министров внутренних дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, в состав делегации входят министр внутренних дел Республики Казахстан Эржан Саденов, министр внутренних дел Кыргызской Республики Улан Ниязбеков, министр внутренних дел Турецкой Республики Али Йерликая, министр внутренних дел Республики Узбекистан Азиз Ташпулатов, министр внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра Дурсун Огуз, заместитель министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. 

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev TDT-nin daxili işlər nazirlərinin ikinci görüşünün iştirakçılarından ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives delegation of participants of second meeting of Ministers of Internal Affairs of Organization of Turkic States

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