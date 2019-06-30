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Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ЮНЕСКО

Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством генерального

30 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

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