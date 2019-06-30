Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ЮНЕСКО

Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством генерального

30 июня, 2019 15:19

https://report.az/storage/news/4146f11ab75e93ddda7bed3de7e9482c/0e797f80-fcc0-4e34-9b93-8fa36581874a_292.jpg 30 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию под руководством генерального директора ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках: İlham Əliyev UNESKO-nun Baş direktorunu qəbul edib

Читайте также