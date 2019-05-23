Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китая

Президент Ильхам Алиев принял делегацию МИД Китая

23 мая, 2019 11:57

https://report.az/storage/news/e312a5e77dea58d489249dd391fcd4a2/64cc2893-b845-4808-81d2-0e30b83d8054_292.jpg 23 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.