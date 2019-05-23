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Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китая

Президент Ильхам Алиев принял делегацию МИД Китая

23 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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