Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития

7 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком, сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развитияПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития 7 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Юргеном Ригтеринком, сообщает Report.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 12:00
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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının nümayəndə heyətini qəbul edib