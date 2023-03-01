Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов

1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Рас аль-Хейма Его величество Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими.

1 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Рас аль-Хейма Его высочество Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими.

Как сообщает Report , поздравив главу государства с проведением Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID 19, Его высочество Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими отметил особое значение этого мероприятия.

Гость передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава государства поблагодарил за приветствия и просил передать его приветствия руководству Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Азербайджана выразил признательность за визит Его высочества Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими и участие Объединенных Арабских Эмиратов в Саммите.

Глава государства подчеркнул, что между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами существуют дружеские и братские связи, особо отметил отношения лидеров двух стран.

Коснувшись значения Саммита, президент Азербайджана сказал, что в период председательства наша страна проводила серьезную работу для институционализации Движения неприсоединения и повышения его роли в системе международных отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних связях. Было отмечено значение проекта в области возобновляемой энергии, реализуемого в нашей стране компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Подчеркивалось развитие сотрудничества в области туризма, было отмечено, что увеличение взаимных туристических поездок служит контактам между людьми.

22:15

1 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Рас аль-Хейма Его величество Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими.