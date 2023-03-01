О нас

Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов

Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов 1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Рас аль-Хейма Его величество Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими.
Внешняя политика
1 марта 2023 г. 23:03
Президент Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов

1 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Рас аль-Хейма Его высочество Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими.

Как сообщает Report, поздравив главу государства с проведением Саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID 19, Его высочество Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими отметил особое значение этого мероприятия.

Гость передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава государства поблагодарил за приветствия и просил передать его приветствия руководству Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Азербайджана выразил признательность за визит Его высочества Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими и участие Объединенных Арабских Эмиратов в Саммите.

Глава государства подчеркнул, что между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами существуют дружеские и братские связи, особо отметил отношения лидеров двух стран.

Коснувшись значения Саммита, президент Азербайджана сказал, что в период председательства наша страна проводила серьезную работу для институционализации Движения неприсоединения и повышения его роли в системе международных отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних связях. Было отмечено значение проекта в области возобновляемой энергии, реализуемого в нашей стране компанией Masdar Объединенных Арабских Эмиратов. Подчеркивалось развитие сотрудничества в области туризма, было отмечено, что увеличение взаимных туристических поездок служит контактам между людьми.

22:15

1 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял члена Высшего совета Объединенных Арабских Эмиратов, правителя Эмирата Рас аль-Хейма Его величество Шейха Сауда бин Сакра аль-Касими.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ali Şurasının üzvünü qəbul edib - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

Хроника Западного Азербайджана: 91-летний житель Гёйчи желает вернуться на свою землю
ФотоХроника Западного Азербайджана: 91-летний житель Гёйчи желает вернуться на свою землю
1 марта 2023 г. 23:18
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
Шавкат Мирзиёев: В такое сложное время поднять уровень Движения Неприсоединения посильно только Азербайджану
1 марта 2023 г. 22:32
Шавкат Мирзиёев: Азербайджан и Узбекистан за последние годы сделали большой рывок в двусторонних отношениях
Шавкат Мирзиёев: Азербайджан и Узбекистан за последние годы сделали большой рывок в двусторонних отношениях
1 марта 2023 г. 22:29
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
Президент Ильхам Алиев: Прошлый год был рекордным в развитии азербайджано-узбекских отношений
1 марта 2023 г. 22:23
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
Президент Азербайджана поблагодарил Шавката Мирзиёева за участие Узбекистана в восстановлении Карабаха
1 марта 2023 г. 22:20
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
Ильхам Алиев: В период пандемии Азербайджан оказал гуманитарную поддержку государствам-участникам Движения неприсоединения
1 марта 2023 г. 22:13
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение развитию связей с арабскими странами
1 марта 2023 г. 22:10
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Ирака
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Ирака
1 марта 2023 г. 22:03
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
1 марта 2023 г. 21:59
Украинские депутаты продолжают встречи в Баку 
Украинские депутаты продолжают встречи в Баку 
1 марта 2023 г. 20:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi