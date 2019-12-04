Президент Ильхам Алиев принял министра сельского и лесного хозяйства Турции - ОБНОВЛЕНО

4 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, подчеркнуто, что визит министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли в нашу страну вносит вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в сельскохозяйственной сфере и создает хорошие возможности для обсуждения вопросов расширения связей в этой сфере.

В ходе беседы было затронуто значение проводимого в Баку заседания министров сельского хозяйства стран-членов Организации экономического сотрудничества, с удовлетворением отмечена организация в Азербайджане на высоком уровне важных международных организаций.

*** 17:34

4 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.