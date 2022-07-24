Президент Ильхам Алиев пригласил узбекского коллегу совершить официальный визит в Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетить Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев пригласил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева совершить официальный визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, 24 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Глава государства поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.

Шавкат Мирзиёев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президент Азербайджана еще раз выразил признательность за гостеприимство, оказанное ему и делегации в ходе государственного визита, пригласил президента Узбекистана посетить с официальным визитом Азербайджан. Приглашение было с благодарностью принято.