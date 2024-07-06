Ильхам Алиев пригласил Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме Ильхама Алиева.

"Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в интересах наших народов и стран. Приглашаю Вас совершить визит в Азербайджан с целью обмена мнениями о перспективах развития нашего двустороннего сотрудничества.Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вам успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - отметил президент.