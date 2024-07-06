Ильхам Алиев пригласил Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме Ильхама Алиева.
"Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в интересах наших народов и стран. Приглашаю Вас совершить визит в Азербайджан с целью обмена мнениями о перспективах развития нашего двустороннего сотрудничества.Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вам успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - отметил президент.