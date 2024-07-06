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Ильхам Алиев пригласил Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан

Ильхам Алиев пригласил Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан.
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 10:40
Ильхам Алиев пригласил Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме Ильхама Алиева.

"Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в интересах наших народов и стран. Приглашаю Вас совершить визит в Азербайджан с целью обмена мнениями о перспективах развития нашего двустороннего сотрудничества.Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вам успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - отметил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı Azərbaycana səfərə dəvət edib

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