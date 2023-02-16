Президент Ильхам Алиев: Придаем особое значение развитию отношений с Литвой

"Отношения между Азербайджаном и Литвой имеют хорошие традиции и мы придаем особое значение их развитию".

"Отношения между Азербайджаном и Литвой имеют хорошие традиции и мы придаем особое значение их развитию".

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджана Ильхама Алиева литовскому коллеге Гитанасу Науседе.

"С удовлетворением вспоминаю нашу с Вами встречу в Давосе в прошлом месяце и проведенный обмен мнениями. Считаю, что в настоящее время сформировались хорошие возможности для расширения отношений между нашими странами в различных сферах, определения новых направлений нашего сотрудничества.

Верю, что азербайджано-литовские связи и наше взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут развиваться и укрепляться как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза", - отмечается в послании главы государства.