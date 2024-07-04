Президент Ильхам Алиев прибыл на встречу в формате "ШОС плюс" в Астане

4 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс".
Как сообщает Report, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил главу нашего государства.
Затем участники саммита Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное фото.
12:31
4 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс".
Как сообщает Report, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал главу государства.