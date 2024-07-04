Президент Ильхам Алиев прибыл на встречу в формате "ШОС плюс" в Астане

Президент Ильхам Алиев прибыл на встречу в формате "ШОС плюс" в Астане

4 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс".

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4 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс". Как сообщает Report, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил главу нашего государства. Затем участники саммита Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное фото. 12:31 4 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс". Как сообщает Report, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал главу государства. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Фото Prezident İlham Əliyev Astanada “ŞƏT plus” formatında keçirilən görüşə gəlib - YENİLƏNİB