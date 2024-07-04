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Президент Ильхам Алиев прибыл на встречу в формате "ШОС плюс" в Астане

Президент Ильхам Алиев прибыл на встречу в формате "ШОС плюс" в Астане 4 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс".
Внешняя политика
4 июля 2024 г. 13:10
Президент Ильхам Алиев прибыл на встречу в формате ШОС плюс в Астане

4 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс".

Как сообщает Report, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил главу нашего государства.

Затем участники саммита Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное фото.

12:31

4 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл во Дворец Независимости в столице Казахстана Астане для участия во встрече в формате "ШОС плюс".

Как сообщает Report, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поприветствовал главу государства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Astanada “ŞƏT plus” formatında keçirilən görüşə gəlib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev arrives at Palace of Independence to attend SCO Plus meeting in Astana

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