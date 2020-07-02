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Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Президент Азербайджана передал Владимиру Путину поздравления в связи с голосованием
Внешняя политика
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2 июля 2020 г. 13:21
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

2 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев передал Владимиру Путину поздравления в связи с голосованием подавляющего большинства граждан России за изменения в Конституцию. Глава государства расценил это важное событие в общественно-политической жизни России как очередное проявление поддержки, оказываемой гражданами страны политике, проводимой президентом Владимиром Путиным. Президент Азербайджана выразил уверенность в том, что изменения в Конституцию внесут большой вклад в дальнейшее развитие, благополучие Российской Федерации, укрепление общественно-политической стабильности в стране.

Президент Владимир Путин выразил главе нашего государства признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора также состоялось обсуждение вопросов, связанных с дальнейшим развитием стратегических партнерских связей между Азербайджаном и Россией.

Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Vladimir Putinə zəng edib

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