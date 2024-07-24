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Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву 24 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.
Внешняя политика
24 июля 2024 г. 10:31
Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

24 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Поздравив Шавката Мирзиёева с днем рождения, глава нашего государства пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в президентской деятельности.

Шавкат Мирзиёев выразил президенту Азербайджана признательность за оказанное внимание и поздравление.

Президенты отметили важность неформального Саммита глав государств Организации тюркских государств в Шуше 5-6 июля текущего года и контактов в рамках этого мероприятия.

В ходе телефонного разговора главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных и братских отношений между нашими странами в различных сферах, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Özbəkistanın Prezidentini ad günü münasibətilə təbrik edib

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