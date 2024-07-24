Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

24 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Поздравив Шавката Мирзиёева с днем рождения, глава нашего государства пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в президентской деятельности.
Шавкат Мирзиёев выразил президенту Азербайджана признательность за оказанное внимание и поздравление.
Президенты отметили важность неформального Саммита глав государств Организации тюркских государств в Шуше 5-6 июля текущего года и контактов в рамках этого мероприятия.
В ходе телефонного разговора главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных и братских отношений между нашими странами в различных сферах, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.