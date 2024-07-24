Президент Ильхам Алиев позвонил Шавкату Мирзиёеву

24 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

24 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Поздравив Шавката Мирзиёева с днем рождения, глава нашего государства пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов в президентской деятельности.

Шавкат Мирзиёев выразил президенту Азербайджана признательность за оказанное внимание и поздравление.

Президенты отметили важность неформального Саммита глав государств Организации тюркских государств в Шуше 5-6 июля текущего года и контактов в рамках этого мероприятия.

В ходе телефонного разговора главы государств подчеркнули успешное развитие дружественных и братских отношений между нашими странами в различных сферах, выразили уверенность в дальнейшем укреплении связей, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.